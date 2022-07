Emily Lucius fue una de las participante de "El Hotel de los Famosos" que recibió varias agresiones. Esto se debe a que integraba un grupo que estaba en contra de Locho Loccisano.

Tras su salida del formato, Belu Lucius, su hermana, se presentó en "Intrusos" para hablar de la situación que la influencer tuvo que vivir. "El nivel de odio que hay en la calle es una cosa que a mí me sorprende porque hoy estamos nosotros en este lugar, pero mañana puede estar otra persona y es una nube que se va trasladando", comenzó la exparticipante de "MasterChef Celebrity".

.

Luego de los dichos de Belu Lucius sobre la exparticipante de "El hotel de los famosos", las redes sociales reaccionaron sin filtro Allí diferentes usuarios de Twitter comenzaron a hacer memes y no apoyaron a la creadora de contenidos.

"Claro tu hermana es una santa y más cuando jugó con la salud de una mujer con problemas de salud. ¿Te das cuenta de que es grave? No pasó nada y ¿si pasaba? No es una nena que no sabe lo que hace. ¡QUE SE DEFIENDA SOLA!", "Belu Lucius tendencia porque la bardean, pero según ella las aman", fueron algunos de los mensajes luego de que la empresaria apareciera en "Intrusos" para defender a su hermana.

Belu y Emily Lucius participando en "MasterChef Celebrity".

Por el momento, Emily Lucius decidió mantenerse al margen sobre los dichos que están circulando sobre ella. Además, a medida que pasa el tiempo va volviendo a las redes sociales y genera contenido como hacía antes de ingresar a "El hotel de los famosos".

¡Mirá los memes hacía Belu Lucius tras salir a defender a su hermana, Emily Lucius, por su paso por "El hotel de los famosos"!

Los memes hacía Belu Lucius tras salir a defender a su hermana, Emily Lucius, por su paso por "El hotel de los famosos".

Los memes hacía Belu Lucius tras salir a defender a su hermana, Emily Lucius, por su paso por "El hotel de los famosos".

Los memes hacía Belu Lucius tras salir a defender a su hermana, Emily Lucius, por su paso por "El hotel de los famosos".

Los memes hacía Belu Lucius tras salir a defender a su hermana, Emily Lucius, por su paso por "El hotel de los famosos".