Tras los contagios que surgieron en "El precio justo", el ciclo de entretenimientos que conduce Lizy Tagliani en Telefé, Belén Francese también reveló que su test de COVID-19 dio positivo. Los días pasaron y el segundo hisopado le dio negativo, es decir, que ya se encuentra curada. No obstante, la mediática se vio envuelta en el escándalo esta semana luego de las fuertes acusaciones que recibió por parte de sus vecinos ya que aparecieron más casos de coronavirus en su edificio.

.

Es que este jueves se realizó el operativo del Plan DetectAR en el barrio porteño de Palermo y uno de los edificios donde se llevó a cabo fue en el de Belén Francese. A llí se confirmaron nueve casos positivos: e l encargado, tres empleados de seguridad y un hombre de 80 años, que es vecino de Francese y se encuentra internado, fueron algunos de las personas a las que le detectaron el virus.

Ante esta cantidad de personas afectadas por la enfermedad, los vecinos acusaron a la mediática de haber "propagado" el virus por el lugar tras haber realizado una sesión de fotos en un sector común del edificio.

En medio de esta polémica, Diego Moranzoni se comunicó con Francese y compartió un audio de ella por la pantalla de Crónica HD. "Hablé con la administracion, me pidió las disculpas correspondientes. Entiendo que la gente tiene miedo, paranoia. Pero bueno... se armó una locura que realmente fue desconsiderada", consideró.

"Me parece un disparate extremo andar señalando tal contagio a tal. Es como que yo diga '¡ay no! Fue alguien del control de Telefé o fue Lizy que me contagio'... No, es un disparate. Nadie quiere contagiar a nadie y nadie se contagia intencionalmente de nada", sentenció convencida.

"Entonces, me parecía hasta absurdo tener que explicarlo, se hizo una distorsión y un disparate enorme", concluyó.

Por otro lado, DiarioShow.com presenció el momento en el que se realizó el operativo de prevención organizado por el Gobierno de la Ciudad. Personal médico con atuendos blancos y aptos para los testeos estuvieron varias horas.

¡Mirá las imágenes exclusivas del operativo!

Los agentes del operativo llegando al edificio de Belén Francese. (Hernán Nersesian/Diario Crónica)

El plan detectar llegó al complejo donde vive la artista. (Hernán Nersesian/Diario Crónica)