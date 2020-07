En medio del pico de contagios de coronavirus, Belén Francese fue una de las figuras de la farándula argentina en padecer la enfermedad.

Su diagnóstico positivo en Covid-19 originó una serie de fuertes acusaciones por parte de sus vecinos, quienes aseguraban que a partir de su caso se había propagado el virus por todo el complejo de departamentos de Las Cañitas en la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien la exvedette confirmó que ya está recuperada, denunció que las agresiones por parte de sus vecinos continúan y que incluso sufrió ralladuras en su auto. "Esto se fue haciendo una bola de nieve cada vez peor y ya llegó a todos sus límites. Era una cosa de locos, el hostigamiento, la discriminación. La pasé mal en serio porque era una cosa constante", reveló.

.

En ese sentido aseguró que hizo una denuncia penal hacia sus vecinos. "Llamaban a seguridad para saber qué estaba haciendo y querían saber si me curé o no, pero no desde una intención de solidaridad sino la intención más mediocre que puede tener un ser humano", detalló este jueves en diálogo con "Confrontados".

La denuncia está a cargo del doctor Alejandro Broitman quien ya presentó el descargo legal en contra de una copropietaria de los edificios. Según el documento leído en vivo por Carlos Monti en el programa, la mediática fue "discriminada" por parte de los vecinos y "acusada de romper el aislamiento obligatorio".