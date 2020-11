La pandemia de coronavirus complicó los planes de Belén Francese ya que la mediática tenía pensado casanrse con su pareja Fabián Lencinas este 2020. Entre idas y vueltas, la única certeza es que esperara a que todo vuelva a la normalidad para dar el "sí, quiero". Sin embargo, la actriz redobló la apuesta y abrió la puerta a una posible maternidad.

“Estamos evaluando un plan con el casamiento. Me lo propuso Fabián y me pareció bastante interesante. La fiesta que queremos hacer no vamos a poder hacerla hasta que el mundo lo habilite. No depende de nosotros“, declaró sobre la futura boda en diálogo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”.

Y agregó convencida: “Vamos a hacer un casamiento con los protocolos y de manera íntima con la familia. Y después hacemos la fiesta que tanto queremos hacer“.

Belén Frances y Fabián Lencinas tienen ganas de agrandar la familia.

Por otro lado, al ser consultada por la posibilidad de convertirse en madre, manifestó segura: “Si, yo quiero ser mamá. Soy re Susanita. Me gustaría que se den los pasos correspondientes. La vida te puede sorprender, uno nunca sabe“.

Y concluyó: “Obviamente que hablamos el tema de tener un hijo. Él ya es padre. Eso me enamoró también de él. Es un muy buen padre. Él esta deseoso de ser padre de nuevo. Muere de ganas“.