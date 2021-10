El reality de la vida de Pampita se estrenó hace pocos días y está dando que hablar por todo lo que se puede ver de la intimidad de la modelo. En el programa participa toda la familia, incluido los hijos, tanto de la modelo como de su marido, Roberto García Moritán.

El objetivo de esta serie es mostrar el día a día de la jurado de "ShowMatch: La Academia" y a su vez, ver la evolución del embarazo. Por está razón, los hijos que la modelo tuvo con el actor chileno participaron y recordaron a su hermana Blanca: "Me acuerdo de que me quería mucho y me trataba bien".

.

Asimismo, el adolescente hizo referencia a cómo recuerdan a su hermana, sobre todo en la fecha que habría cumplido 15 años: "Soltamos globos porque es una manera de enviarle un mensaje diciéndole cosas lindas, como que la queremos y la extrañamos. Para mí, Blanca nos cuida siempre".

La niña siempre está presente en los pensamientos y gestos de sus padres. Cuando se acercan fechas importantes, los adultos dejan sus diferencias de lado y se unen para recordar a su hija de la mejor manera posible y con mucho amor.

Bautista Vicuña con su hermana Ana García Moritán.

Ahora todos los ojos están puestos en la nueva integrante de la familia, Ana. La beba de tan solo tres meses de vida se lleva todos los suspiros y mimos por ser la más chiquita de la casa.