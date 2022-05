La relación entre Barby Silenzi y el Polaco sigue dando tela para cortar. Resulta que recientemente se conoció que la pareja se separó, según informaron en "Socios del espectáculo".

Adrián Pallares dio la primicia en Socios del Espectáculo al anunciar la crisis. Sobre todo se hicieron eco de las pocas interacciones que tuvieron en los últimos días.

El Polaco estrenó su programa y su ¿ex? no dio señales de vida. "Ella no le puso nada, no le dedicó nada. Ni un amor, éxitos…", dijo Rodrigo Lussich.

Qué dijo Barby Silenzi ante la separación

En diálogo con "Socios", Silenzi se comunicó con Mariana Brey y Paula Varela y expresó que no sabe nada de la vida de El Polaco porque no está hablando con él. En las últimas horas, el cantante canceló sus presentaciones debido a "problemas familiares", sin embargo la bailarina nada sabe del Polaco.

Barby Silenzi y El Polaco, separados.

Personas del círculo íntimo de ambos indicaron que "la pareja no da para más" y que esta crisis es peor que las anteriores.

Las peleas de la pareja vienen desde hace mucho tiempo. El año pasado, discutieron en "Polka".