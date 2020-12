Barby Silenzi habló con Ángel de Brito y confirmó que se encontraba separada de El Polaco, padre de su hija Abril, pero ahora, tan solo dos días después, la bailarina volvió a comunicarse con el periodista y reveló que se reconciliaron y ya volvieron a convivir.

Barby Silenzi y El Polaco son papás de Abril, una beba de tan solo unos meses.

En medio de rumores de affaire entre el cantante y Sofía Pachano, su compañera de "MasterChef Celebrity", trascendió un polémico mensaje de voz que le envió Fede Bal al artista en el que hablaba de una fiesta con una "cantidad de mujeres". Es por eso que, la pareja habría tenido roces.

.

Sin embargo, en diálogo con el conductor de "Los ángeles de la mañana", la mediática reveló que volvieron a estar juntos. "Hablé esta mañana con Barby Silenzi, que me dice 'ayer nos reconciliamos. Gracias por preguntarme y perdón porque no puede hacer un móvil. Hablamos todo y me quedo en la casa. Todo bien'".

