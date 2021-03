Tras varias idas y vueltas, El Polaco y Barby Silenzi viven un romántico presente en pareja mientras disfrutan de su hija Abril, de ocho meses. Sin embargo, los tortolitos vivieron varias crisis durante el último tiempo y una de las más recordadas fue cuando en 2017 el cantante mantuvo un vínculo amoroso con Silvina Luna.

Para ese entonces, la bailarina y la modelo tuvieron un tenso cruce en la pista de ShowMatch, donde hubo acusaciones de infidelidad. Así lo recordó Silenzi en "Flor de Equipo" cuando Flor Peña le preguntó: "Si pudieras borrar un hecho de tu biografía, ¿cuál sería? Algo qué dirías ‘qué vergüenza, qué horror, esto no lo haría’".

Fue en ese entonces cuando Marcelo Polino lanzó: "Alguna pelea con una ex del Polaco, que yo he presenciado, que ellos estaban distanciados y él estaba con otra. No quiero nombrarla pero se me escapa Silvina Luna".

.

"¿Sabés que tenés razón? Eso lo borraría porque lo vio todo el mundo. Es que, en realidad, yo no quería pelear, no era mi intención. La señorita me fue llevando… Tenía muchos celos de mí en cuanto a su pareja de ese momento… que ahora es la mía", expresó la actual pareja del intérprete de cumbia. Y cerró: "No estuvo buena esa pelea. Ese momento habría que eliminarlo".