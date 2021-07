Barby Silenzi abandona " ShowMatch: La Academia" por cuatro semanas después de fracturarse una costilla durante el certamen y El Polaco continuará en carrera con una nueva figura que va a reemplazar temporalmente a la bailarina.

“Voy a contar lo de la fractura en La Academia, porque ayer, mientras bailaba, se empezó a sentir mal, y después fueron a una clínica, creo que fueron al Otamendi, una vez que terminó la grabación del programa, y tenía una fractura de costilla. Se fracturó una costilla y va a salir de La Academia por cuatro semanas una de las participantes, una de las más populares”, comenzó Ángel de Brito en su programa de El Trece.

Barby Silenzi se fracturó una costilla y deja el certamen por un mes para recuperarse.

“Estoy hablando nada más y nada menos que de Barby Silenzi. Ayer me preguntaron muchos en las redes ‘¿Por qué está con esa cara?’. Bueno, le dolía mucho, estaban bailando y sentía el dolor. No es de las más sonrientes, tampoco Barby Silenzi, pero ayer estaba muy dolorida, así que el médico le dijo ‘Por cuatro semanas no podés bailar’”, detalló sobre el estado de salud de la participante.

.

“El Polaco obviamente sigue en carrera. Por suerte ayer ya hizo el duelo, así que el próximo ritmo es cantado, pero Barby cantaba en el ritmo, así que le van a buscar a alguien”, cerró el conductor de "Los Ángeles de la Mañana".

En la misma línea, Marcelo Tinelli dio más información sobre la reemplazante de Silenzi en el certamen. "Si El Polaco sigue por elección del jurado, Barby Silenzi será reemplazada por Celeste Muriega. Pronta recuperación querida Barby".

Si El Polaco sigue por elección del jurado, @BarbySilenzi será reemplazada por @CelesteMuriega . Pronta recuperación querida Barby❤️ https://t.co/Xv9oZf186m — marcelo tinelli (@cuervotinelli) July 22, 2021

¡Mirá todos los detalles de la fractura de Barby Silenzi en "ShowMatch: La Academia"!