Barby Silenzi visitó "Flor de Equipo" esta semana y se sinceró sobre varios aspectos de su cambiante relación con El Polaco. Así como no tuvo problema en referirse a la propuesta "poliamorosa" a Florencia Peña, la conductora del ciclo, para que se una a un posible trío con la pareja, la bailarina tampoco dudó al tener que hablar de las "rispideces" en el vínculo con el cantante de cumbia.

En medio de un picante cuestionario, Peña le preguntó por lo más excesivo que haya hecho en el pasado por celos. Al respecto, Silenzi sacó a la luz el escándalo que se desató en diciembre cuando filtró un audio de Fede Bal que le había enviado a Polaco para invitarlo a una fiesta con chicas en su casa. Un episodio no menor ya que habría sido el detonante en la crisis y posterior ruptura del actor y Sofía Aldrey.

“Lo más excesivo fue el tema del audio, que todo el mundo sabe que fui yo. Yo estaba durmiendo, él llegó, me dijo que había ido a la fiesta de Fede y me quedé como loca. Agarré el teléfono. Tenía la clave porque la idea de él al comienzo fue ‘tengamos los dos las claves’. Él fue el de la idea. Entré al teléfono y cuando escuché el audio…. Escuché las contestaciones, todo, mientras él dormía”, confesó.

Y continuó: “No lo desperté, a los dos minutos de mandarlo me arrepentí y dije ‘ay no estoy mal, ¿por qué hice una cosa así?’. Lo llamé y le dije ‘perdón amor, hice una cosa que no tenía que hacer pero la hice’. Le dije y se fue a hablar con Fede, su preocupación era él. Me siento re culpable pero no sé, fue un aprendizaje, no lo hago más”.

Acto seguido, la conductora indagó: “¿Siguen teniendo la misma clave con el Polaco después de esto?”. Rápidamente, la bailarina contestó segura: “¡No, ya no! ¡Mejor!”.