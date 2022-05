Luego de varios rumores de crisis, El Polaco y Barby Silenzi confirmaron su separación. Al poco tiempo de que la pareja tomara esta dura decisión, se conoció que el supuesto motivo de la ruptura tendría que ver con el ex de la bailarina, Francisco Delgado.

.

La información que salió a la luz, indica que el cantante habría encontrado a Barby mientras mantenía una conversación hot con el ex "Gran Hermano", quién es el padre de su hija mayor, Elena.

Otro de los motivos que circuló, fue sobre la mala relación que tendría Silenzi con Alma, la hija que el músico tuvo con Valeria Aquino, con quién suele tener polémicos cruces en las redes.

Aseguraron que Francisco Delgado estaría involucrado en la ruptura de El Polaco y Barby Silenzi.

En ese sentido, para desmentir estas versiones, la bailarina subió contundentes pruebas a sus redes de una conversación que tuvo con Delgado. "¿Barby, qué onda? ¿Qué pasó ahora que me están escribiendo por unas fotos, qué se yo... Cuánto puter... al ped... Las únicas fotos que me llegan tuyas son las de Elena, que no rompan más los huevos che", se puede leer en la captura que subió Silenzi de un mensaje que le mandó su ex pareja.

De igual manera, su respuesta también refleja el hartazgo de ella a los rumores que circulan: "La gente está muy al ped... o no hay ninguna noticia, harta de que inventen pelotud..."

La captura que subió Barby Silenzi de su conversación con Francisco Delgado.

Barby Silenzi dio detalles de su separación de El Polaco