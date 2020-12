Hce un poco más de seis mese que Barby Silenzi y El Polaco se convirtieron en padres de Abril, pero la llegada de la pequeña no alcanzó para que los "chispazos" en la pareja lleven a la inminente crisis

"Lo que parecía un chiste es serio. Porque en los estudios del reality afirman que hay una relación entre Sofía Pachano y el Polaco", afirmó Rodrigo Lussich esta semana en "Los Escandalones". Al parecer, lo que se rumorea entre los pasillos de "MasterChef Celebrity" es que la buena quimica entre el cantante de cumbia y la hija de Aníbal Pachano trasciende lo que se puede ver en la pantalla.

Ante la fuerte versión instalada en los medios, la bailarina fue consultada sobre este trascendido por el portal Ciudad Magazine y parece que con su silencio ante la pregunta confirmó la noticia. Mientras que al ser interrograda puntualmente por Pachano, Silenzi no se guardó nada y lanzó picante: "Ella le tiene ganas, pero no es su estilo. No es su perfil de chica, pero sí creo que ella le tiene ganas... jajaja".

"Él es muy potro y además tiene una forma de ser que enseguida te gusta", acotó en relación al "levante" que tiene el padre de su hija con las mujeres. Pero, a modo de cierre, destacó: "El Polaco como padre es un 10".