Tras ser foco de fuertes rumores de embarazo, Barby Silenzi y El Polaco revelaron un desopilante episodio que vivieron en la convivencia en su paso por el programa de Verónica Lozano.

El ex participante de "MasterChef Celebrity" visitó "Cortá por Lozano" y recibió una graciosa denuncia de parte de su novia: “Me gustaría que le cuentes a Vero los problemitas que tenés en cuanto a la convivencia. Por ejemplo: cada vez que te bañás, me tirás la toalla al piso. Yo le pido ‘por favor, mi amor, no me tires la toalla al piso’, y lo primero que hace es tirarla al piso”.

La bailarina mandó al frente al artista.

“Después… tema: pasta dental. Pierde la tapa de la pasta dental todas las veces. También, a la madrugada, el señor se levanta, va a la cocina y se pone a comer atragantado yogur con pastel de papa o milanesa, o galletitas; todo junto, vuelve a la cama y se acuesta. Y el último tema que tiene es que cada vez que lo llaman por teléfono, no para de caminar por toda la casa. Y no para de caminar hasta que no termina la conversación”, disparó sobre las insólitas prácticas que lleva el cantante tropical en su hogar.

Por su parte, el artista se sinceró y explicó el por qué de sus hábitos: “Soy ansioso. Pero no me cae nada mal, puedo tomar un café con leche con una milanesa de pollo que no pasa nada. Como hasta sonámbulo, no tengo problema, dulce y salado… ¡todo!”.