Luego de una breve ruptura y en medio de constantes idas y vueltas, Barby Silenzi y El Polaco se reconciliaron a días de comenzar en "La Academia" de "ShowMatch" como una de las parejas más prometedoras del certamen y que dará que hablar.

A una semana del estreno del ciclo de Marcelo Tinelli, la bailarina opinó a cerca de otros participantes: habló de la relación de Ulises Bueno y Rocío Pardo. En ese sentido fue muy crítica al conocer que la joven le maneja las redes sociales al cantante de cuarteto.

.

"No le reviso las redes al Polaco, porque él me muestra siempre, todo me muestra", confesó Barby en "La Previa de La Academia". Fue cuando Lourdes Sánchez contó: "Ulises empezó a recibir muchos mensajes de mujeres hasta famosas, y quien le agarró la cuenta fue Rocío Pardo".

Y la bailarina criticó polémica al dúo: "Ay, me parece muy invasivo eso. No, no me gusta eso, no está bueno, yo ¿le voy a manejar la cuenta al Pola? Es muy enfermizo eso, re tóxico". A modo de autocrítica reflexionó: "A nosotros nos dicen que somos tóxicos, lo escuché por ahí, ¿esto qué es? Yo no le manejo la cuenta ni en pepe, él a mí tampoco".

Después el resto de los panelistas quisieron saber si el referente de la movida tropical le muestra los chats que recibe en sus perfiles públicos y Barby remarcó: "Sí, me ha contado un montón de mensajes".