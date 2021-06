En la noche del jueves en "ShowMatch: La Academia", El Polaco y Barby Silenzi protagonizaron un cruce al aire por la posibilidad de tener más hijos. Mientras que la bailarina sueña con un bebé, el cantante no quiere saber nada.

Cuando estaban por recibir el último puntaje para saber si debían ir al duelo por su permanencia en el reality, Marcelo Tinelli los puso en un aprieto. En primer lugar, el conductor les consultó qué pasó días atrás, cuando Barby se puso celosa de Julieta Nair Calvo porque cantó con su pareja y él se olvidó de ella.

"Ya soy celosa de por sí, no estaba celosa por ella. Me quedé y el se fue. Me quedé sola", indicó Silenzi.

"Sos anticelestino acá, ¿querés que me pelee?, me peleo", expresó El Polaco al animador debido al conflicto que quería comenzar.

Luego, el artista reveló que el amor entre ellos está intacto y le dio un beso, pero luego todo se convirtió en una disputa.

“La vi a Pampita embarazada y quiero tener otro bebé. Me gusta estar embarazada”, soltó Bárbara. "La panza, todo eso... es hermoso", continuó.

Tinelli se sorprendió y le preguntó al creador de "Con la misma canción" qué pensaba de la posibilidad de agrandar la familia.

"No, yo pasó", expresó sin filtros, haciendo reír a todos en el estudio menos a su novia.

Luego hizo una aclaración: "Que sea lo que Dios quiera, pero tenemos una bebé de un año. Todavía estamos amamantando. Obvio que me gustaría, pero mas adelante. Yo que sé... en seis, siete años".

Y luego contó cuantos hijos tiene en total: "Entre todo el rejunte, cuatro, hay zoom de las siete de la mañana a las siete de la tarde". cerró, en referencia a las clases virtuales.

Mirá la discusión de El Polaco y Barby Silenzi sobre si tendrían otro hijo