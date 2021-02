Suele dar pocas notas a los medios, pero cuando lo hace sorprende con impactantes declaraciones como sucedió este viernes en "Intrusos". Barby Silenzi dejó boquiabiertos a todos al revelar que con El Polaco llevan una relación abierta. Sus dichos viene a colación ante los rumores de infidelidad de parte del cantante de cumbia con mujeres de su círculo cercano.

Sin embargo, en el comienzo del móvil la bailarina aclaró que decidió romper el silencio, sobre todo, para aclarar las duras acusaciones que hizo sobre ella Valeria Aquino, expareja del artista. Al respecto, declaró convencida: "Jamás maltraté a la hija de ambos (El Polaco y Aquino). Me parece que acusar a una persona de maltratadora d eniños es una acusación grave, y con esto no se jode. La verdad que yo ya estoy cansada, que ella tenga un tema con su expareja, con el papá de su hija, y lo quiera acusar de lo que se le cante, es una tema de ella con él. Pero a mi que no me metan en el medio y que no me vengan acusar de maltratadora de niños porque es algo grave. Y para hacer una cosa así tiene que tener pruebas. Entonces, yo la invito que traiga sus pruebas, las presente donde hay que presentarlas y yo no tengo problema de sentarme en un juzgado a charlar sobre ese tema con la Justicia y se terminó el tema", explicó en relación a las acusaciones de haber maltratado a Alma, la hija que tuvo Valeria con El Polaco.

Y agregó tajante: "No voy a permitir que ensucien mi imagen con cosas que no tienen ningún tipo de fundamento". Al ser consultada sobre cómo nació esta "mala onda" con la ex de su pareja, expresó: "No tengo idea, no la conozco y no me interesa".

.

No obstante, Silenzi no se guardó nada y arremetió picante: "Si ella quiere ser famosa o quiere tener más seguidores en las redes sociales, yo la ayudo. No tengo ningún problema. Nos sacamos una foto juntas. La invito a estudiar, no sé a qué se dedica. No tengo ningún tipo de problema en ayudarla y darle una mano, pero no de esta forma. Si ella quiere hablar mal de mí no se lo voy a permitir".

En ese sentido, insistió en que de su parte tiene las mejores intenciones con ella y su hija. "La realidad es que no tengo ningún problema con ella y mucho menos con la nena a quien adoro. Se habló en algún momento de un tema con una foto pero si yo no subo fotos a las redes de ella es porque su mamá no quiere y tiene todo su derecho, la respeto... aunque claramente no quiere que la muestre para que no se vea la buena onda que tenemos", aseguró.

"La que no se quiere sacar fotos con ella (Aquino) soy yo porque jamás posaría con alguien que trata a mi pareja de violento cuando no es así", cerró categórica.

LA RESPUESTA DE VALERIA AQUINO: "NO NECESITO DE BARBY SILENZI PARA VIVIR"

Luego de las picantes declaraciones que brindó Barby Silenzi en "Intrusos", Valeria Aquino se comunicó con el ciclo de espectáculos de América para dar su versión de los hechos. "Con el papá de Alma estamos separados hace seis años, pero mientras ella estuvo embarazada en pandemia él me escribía mensajes con reclamos de que yo había estado con otros chicos. Creo que no debería olvidarse de eso, que era él el que todo el tiempo me escribía", reveló.

Y continuó: "Yo le respondía por favor Eze, andá a tu casa, está tu mujer y las nenas. Le respondía educamente que no me escriba porque yo estaba en pareja y él también, que no había que hacer reclamos porque hace seis años que estábamos separados. Él lo entendió y no molestó más. El papá de Alma es como un hermano hoy para mi y tenemos una relación linda".

.

"Yo no necesito de Barby para vivir. Tengo 36 años y desde los 16 trabajo. Tengo títulos, tengo carreras. Tuvo la ridiculez de decir que busco seguidores, la verdad que no lo necesito. Mi hija tiene su plato de comida todos los días", resaltó al ser consultada por las acusaciones de "buscar prensa".

Por último, detalló cómo nació el conflicto con la bailarina: "Mi hija sintió celos y diferencia (de parte de Barby). Ella me dijo no quiero ir a la casa de papá porque no me peina, no me cambia la ropa. Estoy todo el tiempo sucia. Lo que Alma sintió fue celos, desprecio, destrato... no sé cómo llamarlo. Alma eligió no ir mientras este Bárbara con sus hijas a lo del padre porque no se sentía cómoda".