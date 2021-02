Tras varias idas y vueltas, Barby Silenzi confirmó su reconciliación con El Polaco y sorprendió al revelar que mantiene una relación abierta con el cantante de cumbia. De todos modos, para involucrar a un tercero deben estar de acuerdo y charlar con anterioridad.

"Tenemos una relación abierta con el Pola aunque si alguno quiere estar con otra persona, tiene que ser consensuado y entre los tres", dijo la bailarina en "Intrusos". Y ante el asombro de todos, aclaró: "Claro, es algo que tenemos que hablar y estar de acuerdo pero sí, si viene otra persona tiene que ser para los dos".

Por otro lado, aprovechó el espacio televisivo para interiorizar sobre su vínculo con Valeria Aquino, ex del cantante y madre de su hija Alma. Al respecto advirtió: "La realidad es que no tengo ningún problema con ella y mucho menos con la nena a quien adoro".

"Se habló en algún momento de un tema con una foto pero si yo no subo fotos a las redes de ella es porque su mamá no quiere y tiene todo su derecho, la respeto... aunque claramente no quiere que la muestre para que no se vea la buena onda que tenemos", explicó.

Por último, manifestó: "La que no se quiere sacar fotos con ella soy yo porque jamás posaría con alguien que trata a mi pareja de violento cuando no es así".