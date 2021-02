Tras 10 años de relación con idas y vueltas, Barby Franco y Fernando Burlando le pusieron punto final a su historia de amor. Ahora, la polémica gira en torno al chip geolocalizador que se implantó la modelo durante su noviazgo.

La mediática visitó "Los ángeles de la mañana" y reveló que va a viajar a Estados Unidos para quitarse el implante electrónico que se puso cuando estaba en pareja con el abogado. Sin embargo, todos quedaron sorprendidos cuando Burlando se comunicó con el programa y aseguró que no va a poder lograrlo sin su autorización.

En el marco de su separación, Burlando le confirmó que no va a poder sacarse el chip sin su firma.

"Burlando confirma lo del chip de Barby Franco, lo único es que no va a poder sola", manifestó la Andrea Taboada, quien estaba hablando por mensaje con el abogado. "Va a tener que firmar él también", especuló el conductor, Ángel de Brito. La angelita le preguntó a Burlando si va a ayudar a su ex pareja y el letrado fue contundente: "Ni me habla".

.

"Burlando es el titular del chip. Y entonces por qué no le hablás", analizó el periodista sobre la relación de la modelo. "Es verdad, firmamos los dos. No le hablo porque seguimos distanciados. Yo ya mandé mails a la empresa", terminó.

¡Mirá lo que dijo Barby Franco sobre Fernando Burlando!