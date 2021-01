En plena crisis de pareja con Fernando Burlando, Barby Franco reveló confesó que aún utiliza la extensión de la tarjeta de crédito del abogado.

Luego de su reencuentro en Cariló, la situación quedó como si nada y la panelista aseguró: "Llegamos a un punto donde tenemos que negociar". Pero este martes, la panelista cometió un pequeño desliz en "Los Ángeles de la Mañana" sobre el peculiar vínculo que todavía los une al usar su tarjeta para ir de shopping.

.

En medio de un debate sobre los gastos que registró Rocío Oliva sobre el plástico de Diego Maradona cuando ya no eran pareja e incluso tras su muerte, Laurita Fernández preguntó en el piso: "¿Da seguir gastando de la tarjeta de crédito después de separados?”. Sin dudarlo, Barby respondió: "¡Sí, da, señora!".

"Cuando me separé la primera vez obvio que le seguí usando la tarjeta", confesó y aseguró: "Sí, ahora también se la sigo usando, obvio". Luego cerró con una contundente advertencia: "Si me llega a cortar la extensión de la tarjeta de crédito le prendo fuego la casa de Barrio Parque".

Mientras el tema de Oliva seguía en discusión, Laurita volvió a interpelar a su compañera, pero esta vez quiso saber: "¿Te pidieron amigas tuyas que Burlando les diera un ayudín?".

Y la panelista contó: "No no, para tanto no. A mis amigas les doy de mi canuto". Fue cuando explicó que tiene su "canuto" de los ahorros de su trabajo. "Yo agarro ahora lo mío y lo meto en mi canuto. Pero para vivir uso lo de él, a veces s y a veces no". Por último, expresó pícara: "Cuando me enojo le gasto más. Agarro la tarjeta, voy al shopping y se la reviento".