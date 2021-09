Barbie Vélez y su marido, Lucas Rodríguez, salieron a hablar luego de dar el "Sí, quiero". Él es de un perfil muy bajo y fue la primera vez que se presentó ante las cámaras. Si bien se lo ha visto en las redes sociales de Nazarena y su flamante esposa, está vez apareció en televisión.

Los recién casados contaron cómo están viviendo este momento: "No me siento distinta pero sí es mucha emoción, es muy fuerte y cuando te dicen ‘los declaro marido y mujer’ fue fuertísimo. Es muy shockeante pero lo elijo una y mil veces más", expresó la hija de Vélez.

.

“Lo que se vivió hoy fue impresionante, nunca viví algo así. Muy pero muy feliz”, habló Rodríguez. Vergonzoso y feliz contó cómo se siente al ser el marido de Barbie.

También relataron cómo fue la propuesta. “Él me lo propuso en diciembre del año pasado y la verdad es que me sorprendió porque no era algo que veníamos hablando”, recuerda emocionada el hecho que le cambió la vida.

¡Qué vivan los novios!

Ambos se conocieron ya que él es el hijo mayor de Fabián Rodríguez, el ex marido de Nazarena que se suicidó en el 2014. Además, comparten un medio hermano, Thiago, el único hijo que tuvo la actriz con el empresario.

