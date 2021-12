En septiembre pasado, Barbie Vélez y Lucas Rodríguez celebraron su casamiento con una fiesta soñada y luego disfrutaron de su luna de miel en las playas paradisíacas de México y Miami. Si bien la pareja ya está súper afianzada, hay algunos que todavía comentan "lo extraño" de su relación, con motivo del hermano que tienen en común, Thiago.

.

El pequeño que hoy en día tiene 11 años, es fruto de la relación que la madre de la modelo, Nazarena Véléz, tuvo con Fabián Rodriguez, quién falleció en 2014. Al ser consciente de las voces que aún cuestionan su relación, en su paso por "PH: Podemos hablar", la expareja de Fede Bal dio detalles de cómo fueron las primeras etapas de su noviazgo con Rodríguez.

“La famosa familia ensamblada no ocurría en este caso. No nos íbamos de vacaciones, no nos juntábamos, nada de nada, solo nos veíamos para el cumpleaños de Thiago, pero para mí era el hijo de la pareja de mi mamá, estaba todo muy dividido, cuando Fabián vivía yo no tenía relación con Lucas”, señaló la joven en el programa de Andy Kusnetzoff.

Luego, describió la manera en que se dio el primer acercamiento: “Me cruzo con Camilia, hermana de Lucas, y empezamos a salir y nos hicimos amigas, y por medio de ella lo conozco a él, lo empecé a frecuentar y así surgió todo”.

Tras recordar los inicios de su historia de amor, confesó que cuando su vínculo fue avanzando, tomaron una decisión en conjunto con respecto a su hermano menor: “Lo que hicimos cuando nos enamoramos fue hablar con el psicólogo de Thiago, fuimos muy prolijos, Thiago es la persona más importante de mi vida, jamás haría algo que le hiciera daño”.

Hacia el final, la actriz afirmó de manera contundente: “Nosotros podíamos estar juntos porque no se comparte la sangre. A mí me parece más fuerte el hecho de la convivencia y la relación que tenés que, en nuestro caso, fue nula. Por eso se pudo dar esto que pasó”.