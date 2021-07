Barbie Vélez se casará a fines de septiembre con Lucas Rodríguez, hijo de Fabián Rodríguez, quien fuera la pareja de su mamá Nazarena Vélez y el papá de su hermanito Thiago. Si bien pasó mucho tiempo, al inicio de su relación la actriz fue criticada por comenzar un romance con su supuesto hermanastro.

Vélez habló de la ansiedad por la boda y recordó esos malos momentos aunque aseguró que nunca le prestó atención a los comentarios negativos.

"Faltan dos meses. Se pasó volando. Estoy con mucha ansiedad, viendo las restricciones que se van levantando. Seguimos organizando todo, positivos", dijo en una nota con Intrusos sobre el esperado momento.

.

Luego, recordó la polémica que se generó en 2017, por la cercanía familiar que tenía con su novio. Cuando el cronista le preguntó si pensaba e. todo lo que se dijo al respecto, Barbie respondió: "Nunca fui muy de masoquearme (sic) viendo las cosas que decían. No me gustaba eso. Obviamente, no soy tonta y sé lo que se dijo, pero no era que estaba viendo en Twitter o en los programas".

"Nos dedicamos a vivir la relación. Y qué suerte que lo hicimos porque llegamos a este punto", finalizó.