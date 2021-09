Barbie Vélez está con su novio hace algunos años que está con su novio, Lucas Rodríguez, y el año pasado decidieron afianzar su amor y casarse. Actualmente, faltan pocos días para que la actriz de el "sí" frente al registro civil y se mostró muy ansiosa.

La modelo contó que está muy nerviosa por el gran día, pero a la vez contenta. Hoy estuvo presente en "Los Ángeles de la Mañana" y dió detalles sobre la boda. Adelantó cómo serán sus cambios de look: "Son dos vestidos, uno para la entrada y el otro me lo pongo en el postre. Son tradicionales, yo soy así, va a tener todo lo que se pueda y más”.

Además, reveló los sí y los no que se verán en la fiesta: "Liga no va a haber, carnaval carioca sí, ramo también. Para el civil faltan seis días y la fiesta es el sábado 25". Agregó: "Estoy muy sensible, lloro todo el día".

Ángel de Brito, le preguntó cuál de las dos, ella o Nazarena Vélez, está más insoportable y le respondió: “No, te juro que yo soy la que está insoportable. Ella me dijo que no me fuma más, porque estoy insoportable. Me acompaña a todos lados, hasta la última prueba de vestido, con el DJ, con todo me acompaña, todo le pregunto. Es como que, la verdad, está súper presente en todo”, expresó.

Le faltán los últimos detalles pero poco a poco se van terminando todo los procesos para la gran boda. "Mañana tengo que ir a buscar los zapatos y el tocado. Una locura" concluyó.