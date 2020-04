Una de las figuras de la farándula argentina que ya está confirmada para el " Súper Bailando 2020" es Barbie Vélez. Este año hará su gran regreso a la pista más famosa del país y las expectativas son altas.

En diálogo con " Los Ángeles de la Mañana", la hija de Nazarena dio detalles de su convivencia con su madre, Santiago Caamaño -la pareja de la productora-, su hermano Thiago y su novio, Lucas Rodríguez.

"A mi mamá le agarró bastante el tema de la limpieza, está medio obsesionada. Yo me encargo de la cocina y de las compras. Cada uno tiene su espacio, la casa es grande y estamos cómodos", manifestó Barbie al ser consultada por Ángel de Brito.

Consultada por el periodista sobre su romance con el hijo del fallecido Fabián Rodríguez, sostuvo que ya llevan casi tres años de relación e incluso se refirió al perfil bajo que lo caracteriza al joven. "Sí, es tímido. No es que se quiera hacer el canchero, el interesante ni mucho menos. Me re banca en todas, de hecho fue el primero en decirme que le dé para adelante con el Bailando. Es un genio", aseguró convencida.

"Sos como la segunda mamá de tu hermano Thiago, siempre estás muy pendiente de él. ¿Te gustaría ser mamá? No digo ya, ¿pero es un proyecto a futuro?", indagó Karina Iavícoli.

Ella, por su parte, respondió: "Sí, me encantaría. Es medio mi sueño ser mamá y formar mi familia, pero más adelante. Requiere mucha responsabilidad y paciencia, me parece que este no es el momento. Más adelante, sí".