Barbie Vélez y Fede Bal fueron sin duda la pareja más conflictiva de los últimos tiempos en la farándula argentina. Celos, peleas, denuncias de violencia de uno y otro lado transformaron su romance en una bolsa de escándalos que hasta hoy, a casi cuatro años de su separación, siguen dando que hablar.

Y tras la noticia del cáncer de intestino que le diagnosticaron a Federico, todos esperaban la palabra de su ex, porque se presume que un golpe tan duro puede poner en perspectiva otras cosas y los odios del pasado podrián quedar atrás, en una especie de tregua.

Si bien ella nunca quiso hablar, ya hace un tiempo Nazarena Vélez se expresó al respecto. "Que no lo quiera no quiere decir que le desee el mal. Me quedé muy shockeada cuando me enteré: compartió dos años con mi hija. Más allá de que Bárbara tiene una capacidad de perdón que se la admiro, no le podría hacer nada malo y tampoco me da para llamarlo. Ni la muerte ni una enfermedad sacan lo que uno hizo en la vida”.

Ahora, al participar como invitada en "El precio justo", programa que conduce Lizy Tagliani, Barbie fue entrevistada por Analía Franchín que le preguntó qué sintió al enterarse de la enfermedad de su ex. La actriz respondió tras una risa nerviosa: “Y, como todos, me parece. Fue shockeante. La verdad es que en el momento no hablé y decidí callarme porque no quería que saliera una declaración mía y que pareciera que me estaba colgando de algo que es horrible".

Evitando el conflicto sobre su vínculo con Fede, evadió la pregunta hablando de la salud y los mierdos pero en términos generales: “Uno se pone en la posición de la edad que tiene, que ve todo lejos. Pero de repente uno se da cuenta que las cosas no están tan lejos como uno cree. Se empiezan a tomar las cosas de otra forma”.

Cuando la periodista le consultó si había pensado en comunicarse con Fede para enviarle su apoyo, replicó: “No. La verdad que no. Una cosa no quita la otra. Sí fue shockeante y me movilizó… pero no”.

