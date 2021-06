En la noche de miércoles en " MasterChef Celebrity 2" los participantes tuvieron que cocinar comida rápida típica de Estados Unidos. Pero a pesar de su alegría inicial al entrar y ver todo ambientado como en la década del '50, sus rostros cambiaron cuando el jurado les dio una mala noticia.

En primer lugar, le avisaron a Sol Pérez que por haber conseguido dos estrellas, pasaba directamente al balcón. Aunque la influencer dijo no saber si eso era un beneficio pues no cocinar quería decir que no tenía la chance de ganar una nueva estrella, faltaba una segunda novedad.

"La segunda noticia de la noche es que hoy va a ser un miércoles de eliminación", dijo Donato De Santis a Georgina Barbarossa, Claudia Fontán, Cande Vetrano y Gastón Dalmau y todos se pusieron sumamente nerviosos.

"Que la fuerza me acompañe", bromeó Georgina, ya que estaba personificando a la Princesa Leia de "La guerra de las galaxias".

"Lamentablemente uno de ustedes cuatro abandonará para siempre MasterChef Celebrity", cerró el italiano.