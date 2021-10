Desde que comenzó " Bake Off 2021", Ximena Alfaro es una de las participantes destacadas en la competencia de pastelería y no solo por su talento en las preparaciones. La joven de Mar del Plata fue noticia en varias oportunidades por ser vinculada con dos integrantes del programa: Carlos y Gino.

Además de ser una de las últimas ocho pasteleras que todavía siguen en carrera en el reality de Telefe, sorprendió con una declaración ante las preguntas de Damián Betular y Pamela Villar. Lejos de quedarse apartados, la dupla de jurados se sinceraron con ella y le hicieron una pregunta que intentó evadir.

.

"¿Vos te chamuyaste a alguien de acá?", consultó el pastelero con cierta complicidad. Sin querer quedar pegada, Ximena los hizo reír con su devolución: "No puedo hablar de mi vida privada". "Me llegan mensajes del exterior, de alguien que se fue. Me pongo colorado yo", sentenció Betular antes de darle el pie para que explique el postre que estaba en pleno desarrollo.

Luego de la detallada descripción de la participante, Pamela volvió a la carga con una picante aclaración: "Pará, pará, ¿Gino, no? Entre masita y masita...". Lo que parecía que terminaba allí, tuvo una nueva acotación de la pastelera entre risas que tuvo la última palabra: "Uno nunca sabe".

Hay muchos ex compañeros, no se de que hablan ahreee https://t.co/ESBjQl61tI — Xime Bakeoff (@Xxximxim) October 29, 2021

Después de ser eliminado, el ex participante habló sobre los rumores que lo relacionaban con la marplatense. “No. Hay cosas que quedan detrás de cámaras, chicos”, explicó. Y apuntó: “Digamos que nos llevamos muy bien. La verdad que nos llevamos muy bien…con todos”.

Incluso, Ximena hace pocos días llamó la atención de sus seguidores al piropear por Twitter a Marcos de "La Voz Argentina". Está claro que, mientras compite en la parte final de " Bake Off 2021", está en el centro de distintas versiones sobre su momento amoroso.