Después de una larga espera, " Bake Off 2021" regresó a la televisión argentina con 14 nuevos participantes y el jurado compuesto por Damián Betular, Dolli Irogoyen y Pamela Villar, todos acompañados por la conductora del programa, Paula Chaves.

Gino, Carlos, Emiliano, Gianlucca, Gabriel, Hernán, Facundo, María Belén, Gisela, Ana, Silvina, Ximena, María Paula y María Celeste son los nuevos concursantes que van a batallar por el gran premio de la competencia culinaria: 1.500.000 pesos.

El primer desafío al que se enfrentaron en su debut fue hacer una "torta que los lleve a su lugar en el mundo", el cual tenía "que tener al menos un sabor de bizcochuelo y un relleno". Luego de dos horas y media de intenso trabajo, Hernán, el arquitecto de 35 años, ganó el reto y se llevó su primer beneficio.

Los 14 nuevos participantes de " Bake Off 2021".

Sin embargo, el programa no terminó ahí ya que el jurado de "MasterChef Celebrity" y la conductora decidieron guardar un poco de tiempo para homenajear a Agustina Fontenla, la participante rionegrina de la segunda temporada del reality que falleció en junio 2021 después de luchar contra el coronavirus.

.

“No queremos dejar de mencionar y enviar un fuerte abrazo y un fuerte beso a una persona que ha sido muy importante en esta carpa”, comenzó Chaves para dar pie a un corto video presentación de la fallecida pastelera.

Los jurados, la conductora y todos los participantes homenajearon a Agustina Fontenla.

“Me ponía muy feliz, cuando me enteraba que algún pastelero que me gustaba había estudiado otra carrera antes. Entonces eso me daba mucha alegría porque yo decía: ‘bueno, se puede empezar después’. Así que acá estoy yo, empezando después”, dijo Fontenla en uno de los desafíos de la competencia culinaria de Telefe.

Una vez que terminó el video, Damián Betular le dedicó un sentido mensaje entre lágrimas: “El año pasado, en esta misma carpa, se realizó la segunda temporada de Bake Off y la gran ganadora en nuestros corazones fue Agus Fontenla. Es muy difícil ver que ella no esté entre nosotros, pero quiero que en cada uno de sus sueños y en cada torta que nos traigan, Agus esté presente. Así que le mandamos un beso enorme a su familia. Ella nunca va a dejar de estar en nuestros corazones”.

¡Mirá el emotivo momento que se vivió en " Bake Off 2021" al recordar a Agustina Fontenla!