En la emisión del jueves a la noche de " Bake Off 2021" , los concursantes tuvieron que completar el desafío sorpresa de preparar platos ideales para la hora del té. Durante el programa, Damián Betular se acercó a la mesa de Carlos Martinic para hacerle unos chistes más que atrevidos.

En el reality que conduce Paula Chaves, los jurados suelen ir por las estaciones de los participantes para chequear como se están desenvolviendo en la cocina y darles tips. Así fue como el jurado preguntó sin rodeos: “¿Vos te copeteás cuando tomás el te? ¿Te tomás un espumante?”.

.

Ante la pregunta, el divertido pastelero contó como son las tardes en su casa: “No, la hora del té es sagrada en casa. Le decimos la hora del té pero hay mate, café, chocolatada, pero a las 5 de la tarde nos juntamos”. Betular le consultó si era de "ir a las previas", a lo que Carlos respondió que prefiere las juntadas más tranquilas. “No, no soy de ir a las previas. Soy de los aperitivos nada más. Generalmente no voy a las previas. Soy muy de juntarme en casa”, confesó el participante.

De todas maneras, el jurado redobló la apuesta y le preguntó entonces qué le gustaba tomar cuando iba a los boliches, pero Martinic también dijo que no suele ir bailar. "Tanto ruido no me gusta", alegó entre risas Carlos.

En ese momento, Betular lo quiso tildar de "aburrido" y bromeó al respecto: “Ay, bueno. Me decís que tu libro preferido es la Biblia y me voy eh”. Irónicamente, el docente reveló que de hecho el escrito religioso es una de las lecturas que más disfruta: “No sé si es mi preferido, pero sí uno de mis libros de cabecera. Tiene cosas súper interesantes”, agregó el oriundo de Tierra del Fuego.

En el cierre, Carlos aclaró que por su profesión de docente prefiere no salir con sus amigos para no cruzarse con sus alumnos en los establecimientos bailables a los que suelen ir los fines de semana.“No salgo porque yo trabajo en secundaria y se me mezclan los estudiantes y no puedo. Hay que cuidarse” indicó el maestro. Betular fiel a su humor respondió cómicamente: "Claro, se te mezcla el rancho".

Mirá las preguntas picantes que le hizo Damián Betular a Carlos en " Bake Off 2021"