Desde que ambos participaron en el "Súper Bailando 2019" y decidieron exponer los conflictos de su tormentosa relación, Cinthia Fernández y Martín Baclini están en el ojo del huracán por sus idas y vueltas. Ahora se suma que, en medio del cierre del listado final de los participantes que estarán este año al popular certamen de baile, el empresario podría volver a estar en la pista más famosa del país, pero sin ella.

Al parecer, Baclini se sumará este año con... ¡Luli Salazar! Fueron varias las oportunidades en las que los dos fueron vinculados y, de concretarse esta versión, aumentará la idea de que hay mucho más que una amistad. Justamente, sobre esto, la panelista de " Los Ángeles de la Mañana" nunca estuvo de acuerdo con el vínculo que llevaba con la modelo.

Cuando Cinthia se enteró de que existe la posibilidad de que participen juntos de "ShowMatch" su reacción fue contundente. "Yo creo que no va a aceptar, pero me parecería un desagradecido. La verdad que yo lo llevé al Bailando porque salía conmigo y me parece que lo ayudé en un montón de aspectos", disparó.

"Si fuera con otra persona no me molesta. Hay que ver cuánto dura", cerró filosa.