Ayelén Paleo saltó a la fama debido a su supuesto y escandaloso romance con Santiago Bal, con quien compartía la temporada teatral en Mar del Plata. Ese verano, la joven fue apuntada como la responsable de la separación del capocómico y Carmen Barbieri.

Años después, la vedette volvió a hablar del actor tras su muerte: "Sentí mucha pena y tristeza, pero no tenía contacto con él hacía años".

Además, aclaró que se iba enterando los detalles de la salud de Santiago a través del productor y capocómico Omar Suárez, la televisión y las noticias. "Era un final anunciado, la muerte de alguien siempre da pena. No es algo lindo".

Asimismo, se refirió al homenaje que le brinda La revista de Cocodrilo, show en el que participa en Villa Carlos Paz, al humorista. "Se genera un clima muy lindo dentro del espectáculo porque la gente se emociona con las imágenes de él. Está bueno, se lo merece y no hay ninguna falta de respeto", contó.

Al ser consultada por si se volvió a cruzar con Bal tras la polémica que se generó en aquel momento, contestó: "No, ni siquiera en los eventos porque a él no lo dejaban ir para que no se cruzara conmigo. No sé si Carmen o la producción, no sabría decir quién le prohibía ir a lugares donde estaba yo".

Asimismo, la bailarina apuntó fuerte contra Carmen: "No quiero hablar de esa señora porque me trae recuerdos feos".

Por último, habló de cómo se sintió cuando quedó como la tercera en discordia entre Santiago y Carmen: "Yo era muy chica y quizás hoy tengo otra madurez y otra forma de manejarme con los medios. Vuelvo hacia atrás y siento que a mis 19 años me dejaron parada como la mala de la película pero hoy entiendo que pude revertir esa situación y siento que la gente me quiere. Pero no la pasé bien, sufrí mucho y era muy chiquita".