Axel Neri tomó popularidad este año cuando comenzó a tener mayor protagonismo en el ciclo de Guido Kaczka. Es el azafato "hot" de "Bienvenidos a Bordo" y deslumbra por ser una conocida figura en el modelaje.

En esta oportunidad, el modelo se animó a participar en el " Repo Hot" de DiarioShow.com y dio lugar a que su público conozca un poco más de su intimidad.

¿Cuándo fue tu primera vez?

-Fue a los 15 con mi primera novia, que anduvimos siete años, en Parará. Aprovechamos que mi vieja se había ido al supermercado y ahí hubo un intento y fue negativo. Fueron más los nervios que la situación que uno se puede llegar a imaginar.



¿Tenés alguna fantasía sin cumplir?

- Si, hacerlo en la playa. Algo tan básico como eso que todavía no lo pude realizar. Que sea en un lugar público me da adrenalina.

Es el azafato de "Bienvenidos a Bordo".



¿Cuál fue el lugar más raro donde tuviste sexo?

-Lo que pasa es que donde se pueda hay que aprovechar. Estuve en la ducha de un hostel y en un balcón piso 12, como si estuviésemos solos en el mundo.



¿Practicás la autosatisfacción?

-Sí, sino no estaría vivo. Es el amor propio. Es mi técnica de relajación y de equilibrio personal.



¿Hiciste un trío? Y sino, ¿te gustaría?

-No, no, no. Soy muy abierto en la monogamia y con la pareja, pero con eso no. Ni que mi pareja elija a otro pibe ni que yo elija a otra mujer. No es por celos, pero involucro mucho las relaciones sexuales con el amor, tiene que tener un fundamento eso, más allá de lo carnal y el placer. En una relación el amor nutre al sexo como el sexo al amor. Es muy difícil que tenga sexo casual, no es que miro a una mina en el boliche y me voy a mi casa, es imposible. Tengo que saber quién es, de dónde viene, cómo se llama. Entonces es muy raro que me preste para eso, nunca digas nunca pero...

Admite que tener sexo en lugares públicos le da adrenalina.

¿Usás disfraces o juguetes sexuales?

-Sí ambos... me gustan mucho las sensaciones, el hielo, la parafina de la vela, un antifaz. Tengo un par de esposas por ahí dando vueltas y un dado con poses, pero más allá de eso no. Los disfraces que uso son de personajes, está el nerd, el nene... (risas).



¿Con qué famoso/a tendrías sexo?

- Hay chicas muy lindas en el medio, obvio que me tienta. Me ha pasado que me he ratoneado con un par, pero hoy no hay nadie que me encante.



¿El tamaño importa?

-Es un debate que hice por redes sociales porque una fan en una historia me dice 'me parece que viene medio pequeñito ahí abajo'. Yo estoy muy bien conmigo si tuviera dos centímetros más sería un deforme. Yo me veo y bien... Estoy conforme.



¿Cuál fue el máximo tiempo que pasaste sin tener sexo?

-Un año, fue cuando me paré de mi ante última relación que fue muy tóxica y estuve bastante desorbitado en mi autoestima que me dejó bastante desequilibrado. Tuve que curar muchas heridas solo, eso me ayudó a cambiar mi estilo de vida. Es como que metí en una bolsa de consorcio todo lo malo, relaciones por compromiso, amistades interesadas, estar en un mundo en el que no me sentía cómodo. Cambié mis hábitos, empecé a comer sano, a entrenar y a valorar mi salud. Y así pasó que fue un año y no me di cuenta.

Estuvo un año sin tener sexo tras salir de una relación "tóxica".



¿Te ofrecieron plata a cambio de sexo?

-Si, varias veces. No solo plata sino que ponga algún valor para tener sexo, lo que quisiera.



¿Qué es lo más te excita de otra persona?

- Creo que la actitud, la personalidad me puede cautivar hasta incluso me puede enamorar, pero que me excite es la actitud. Que me mire, que juega con sus defectos y lo capitaliza, que juegue con la seducción y con su cuerpo, me gusta.