La pandemia generada por el coronavirus y la salida de Érica Rivas hizo que la obra de " Casados con Hijos" se retrase y pase a estar en cartelera recién en enero de 2021. Para el debut deberán hacer algunas modificaciones en el guión ya que dejaron de contar con un integrante fundamental en el elenco. Además la actualidad tendrá que ver con los cambios en los diálogos.

Al respecto, Axel Kuschevatzky, uno de los guionistas de la obra, manifestó: "Es imposible que no hagamos ninguna referencia al contexto. Tenés que hacerte cargo de cómo cambió el vocabulario. Eran preocupaciones comunes. No es que nos sentamos específicamente para eso. Florencia y Luisana no van a hacer algo con lo que no estén de acuerdo. Ni nadie lo va a hacer".

"Sabíamos que era una posibilidad que Érica no esté. A mí me da un poco de tristeza porque me hubiese gustado. Las circunstancias son otras", sostuvo en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

"'Casados con hijos' eran en cámara seis integrantes, serán cinco y esa es la realidad. Trabajaremos para que todo sea un pie o un remate. Para que la gente se ría toda la obra y lo disfrute. Que se disparen discusiones. Nuestro trabajo es hacer que funcione", indicó desde Los Ángeles.

Consultado sobre la posibilidad de que otra actriz remplace a Rivas, señaló: "Yo acá soy solo guionista. Me limito a contestar como alguien que escribe desde algún lugar cerrado. Hay respuestas que no la tengo que dar yo".

Los Argento regresan en 2021 al teatro.

Por otro lado, agregó: "Para mí la gente que viene y te dice que Pepe era machirulo, tengo que decirle 'no muchachos, era la idea de que sea así'. Hoy no haría algunos chistes porque no me identifico, pero sí con la lógica general de lo que hacíamos".

"Cuando la gente te habla del cambio de la sociedad, lo más interesante desde que arrancamos con Casados hasta hoy es la toma de conciencia de la violencia implícita que tenía esa dinámica", continuó Kuschevatzky. Y concluyó: "La agresión no era de Pepe hacia Moni, sino que todos los personajes se agredían entre sí. No es un documental. No lo tenés que ver como una foto de la realidad".