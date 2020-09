Axel Caniggia, el hijo mayor de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, se contagió de coronavirus y lamentablemente atraviesa su recuperación en solitario. Karina Iavícoli comentó en " Los Ángeles de la Mañana" que solamente cuenta con el apoyo a la distancia de su padre.

Enojado por el completo desinterés de sus otros familiares, el artista de 30 años compartió un duro descargo en su cuenta de Instagram donde disparó contra su madre. Ante las lapidarias declaraciones de su hermano, Charlotte opinó picante: "La gente sube memes porque a veces está medio bajón".

.

Mientras que Axel arremetió contra su hermana al ser consultado por Iavícoli. "El otro día agarré el teléfono y me sorprendió un mensaje de él porque yo siempre hablo con su esposa Nieves. (...) La respuesta reiterativa de él de unos años a esta parte es 'cuando viaje a la Argentina iré a tu programa y nos veremos allí y contaré todo'", relató la panelista antes de compartir los mensajes del artista.

Los hermanos Caniggia unidos, en otros tiempos.

"Hace muchos años que no hablo con Charlotte, me parece increíble que ella hable de circo, que es lo que ella hace constantemente. Lo que ocurre es que está acostumbrada a mi respeto y silencio pero todo tiene un límite en la vida. Lo que más me molesta son las mentiras y las personas a las que solo le importa su fama y tener tanta arrogancia", leyó Ángel de Brito al aire del ciclo de espectáculos de El Trece.

Por su lado, Iavícoli agregó que Axel está enojado por las declaraciones de Charlotte. "Él es un tipo serio y decide hablar y contarnos esto porque le molesta que sus hermanos no lo llamen. Me parece que lo avergüenza la falta de respeto y educación", cerró.