Luciana Salazar y Martín Redrado se reconciliaron durante el verano y vivieron un corto romance hasta que se difundió una imagen del economista con otra mujer en Estados Unidos y la modelo estalló de la furia.

Salazar arremetió contra su ex pareja y afirmó que no va a dejar que nadie diga mentiras sobre ella: "Yo no voy a dejar que me manchen. No tengo ganas de seguir con este tema. Cuando me injurian o dicen barbaridades y me ponen en el rol de mentirosa, no me gusta, él mentiroso es él, me hace quedar como la loca y no lo voy a permitir. Él quiere tener todo bajo su control y a mí no me puede controlar nadie", manifestó en diálogo con Catalina Dlugi en "Agarrate Catalina".

La modelo se defendió de las declaraciones de su ex pareja con contundentes pruebas.

Con algunos antecedentes de violencia de género y para ampararse en pruebas fehacientes de que está diciendo la verdad, Salazar compartió dos fragmentos de un audio inédito que confirma que al momento en que Redrado estaba con esa mujer, ya estaban reconciliados.

"Entre nosotros sabemos como que empezamos una relación, aunque todavía no la publiquemos pero para que sepa que tiene que haber un respeto entre nosotros. Vos no vas a salir a comer con nadie porque sino te reviento. Yo no salí, sino me estás jodiendo a mí. Ahora, después lo que vos quieras hacer conmigo en esta etapa, y bueno, veamos como podemos hacer algo sin que nos vea nadie. Vos también conoces más Miami", se puede escuchar en el audio que Luli grabó mientras le hablaba a Redrado y que compartió "Intrusos" este martes.

El programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich hizo público el segundo fragmento de la conversación de la ex pareja en la que discutían tácticas para confirmar su reconciliación públicamente.

La pareja se reconcilió y se separó en poco tiempo.

"Vemos si lo hacemos acá en una fuente, en un medio digital o buscamos a alguien que lo pueda decir en la tele. Decir ´se juntaron para aclarar la situación porque Martín no quiere que Luciana se sienta mal con todo esto, si hay algo que aclarar, lo va a hacer porque hay cariño´. Después vemos como la dibujamos...¿no? Le pedimos a Ana (Rosenfeld) que nos ayude. ¿Entendés? El primer paso para mí tiene que ser ese, y después, pasito a pasito", manifestó la modelo en diálogo con Redrado.

Después, la mamá de Matilda planteó algunas formas de ir mediatizando la reconciliación, ya sea mediante las redes: "¿Sabes por donde podes empezar? Más adelante podes empezar a seguir a mi hija en Instagram. Con eso... viste que esas cosas después las sacan los medios sin hacer nada".