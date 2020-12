Este miércoles fuerzas policiales realizaron un allanamiento en la propiedad que ocupa Yao Cabrera en un country privado de la localidad de Escobar. Durante el operativo se encontró drogras y la presencia de varios menores de edad en el lugar.

Según las denuncias de la dueña de la vivienda, el youtuber debe 1.200.000 pesos de expensas además de continuar ocupando la vivienda pese a que el contrato de alquiler venció en julio del 2019.

En paralelo, el uruguayo protagonizó en las últimas semanas un fuerte escándalo al simular su secuestro y pedir miles de dólares a sus seguidores para pagar el rescate. Mientras que en las últimas horas fingió su muerte en manos de sicarios y sus amigos comenzaron una colecta de donaciones para abonar el supuesto entierro.

Tras los allanamientos, Cabrera fue esposado y demorado por Prefectura, al igual que su grupo de amigos. Consultado por DiarioShow.com, Alejandro Cipolla, abogado del influencer, explicó que el joven fue trasladado "para notificarlo del artículo 205", es decir, por romper la cuarentena que decretó el Gobierno nacional por la pandemia de coronavirus.

"Me parece una medida totalmente inútil e inservible por parte del Juez Federal de Campana", consideró el letrado. Además detalló que del allanamiento participó "un grupo táctico con fusibles y tres maletas de inteligencia que lo que hacían era inhibir todo tipo de señales de teléfonos y de cámaras, y otras que serían para rastrear o robar la información de los celulares".

En ese sentidom cuestionó: "Fue en el marco de un allanamiento por violación de cuarentena y no se entendió por qué fueron al allanamiento por violación de cuarentena un grupo de inteligencia". Cipolla presenció el operativo en la casa ocupada por Cabrera desde las 2 de la madrugada hasta las 9.30.

Incluso reveló que el polémico youtuber debió ser esposado ya que "en el camión iba personal con armamento y se pidió hacerlo así por seguridad". "Yao está en la Comisaría de Prefectura de Escobar porque en vez de notificarle la resolución cuando estaba yo junto al abogado del allanamiento, el Juez decidió que era más práctico y mejor notificarlos ahí para tenerlos todo el día esperando hasta que su señoría considere adecuado que se vayan", apuntó molesto.

"Parece una causa más con tinte político que otra cosa porque nunca en mi vida vi un despliegue de agentes de inteligencia y valijas para cortar frecuencias y captar imágenes por una violación a la cuarentena", manifestó.

Y continuó: "Así lo convalidó el Juez de Campana. A mí me parece una idiotez, exponerlos a que se puedan contagiar de Covid-19 cuando normalmente en el 99,9 por ciento de los procedimientos se los notifica en el momento y más si está su abogado. Pero acá se consideró que eso no era prudente y se prefirió llevárselos a todos para tenerlos ahí lo máximo que pueda. No están en celda ni nada pero los pueden retener hasta por 24 horas".

Mientras que en su cuenta de Instagram, el abogado también compartió un fuerte descargo: "Me parece lamentable que por una violación de cuarentena se desplegó un equipo de inteligencia. No era un allanamiento por violación de cuarentena aunque en la orden dijera eso. Trajeron un equipo de inteligencia que yo jamás había visto".

En la casa del barrio San Marcos había 24 personas, entre ellas varios menores, y se secuestraron los celulares, notebooks, dinero en efectivo en pesos y dólares, para ser investigados. Además quedaron incautados 65 gramos de cogollo de marihuana.

El domingo pasado, un equipo de Crónica HD fue hasta la puerta de la propiedad junto a Celeste, dueña de la propiedad y a quien Cabrera le alquila, para mostrar que junto a sus amigos aún viven en la casa a pesar de deberle mucho dinero. Los trabajadores del móvil fueron agredidos por el youtuber, quien les arrojó un baldazo de agua y dañó los equipos de la cobertura.