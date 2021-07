Después de su presentación junto a Celeste Muriega, ya que Barby Silenzi se rompió una costilla y no puede participar por un mes, El Polaco se descompensó y se desmayó detrás de cámaras en " ShowMatch: La Academia" y protagonizó un tenso momento.

Ángel de Brito compartió algunas imágenes de la dura situación en "Los Ángeles de la Mañana" y se pudo ver como el artista tropical fue asistido por trabajadores de la salud en el estudio de La Flia.

“El Polaco me dijo anoche, 'mirá después de tu devolución, ahí es cuando me empiezo a sentir mal'. Al aire no se vio y los demás no nos dimos cuenta tampoco porque terminó el programa y cada uno se fue por su lado. Cuando estábamos en camarines empezamos a escuchar que había venido la ambulancia”, contó el conductor en ciclo de El Trece.

El mal momento de salud de El Polaco.

El jurado de " La Academia" detalló que “El sentía falta de aire y calor” y la angelita Maite Peñoñori explicó: “Cuando él se calmó un poco, al rato le hicieron un electrocardiograma ahí en el lugar para ver si había algo mal porque él insistía con que no podía respirar y le dio bien el electro. Igual por las dudas esperó a la ambulancia”.

.

“Después en la ambulancia lo revisaron nuevamente los médicos, lo vieron bien y cuando logran calmarlo, se terminó yendo manejando él. Ningún control dio mal pero él sentía eso, que no podía respirar”, cerró el periodista sobre la descomensación de El Polaco.