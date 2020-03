En pleno 2001 la crisis económica pegaba con fuerza en nuestro país y en la pantalla chica irrumpía " Gran Hermano", uno de los reality más famosos en todo el mundo. Adoptando el formato creado en los Países Bajos (y replicado en más de 70 países), Telefé lanzó la primera edición en Argentina y el éxito fue inmediato.

En aquel momento, 12 personas fueron encerradas en la casa y observadas en todo momento, tanto por las cámaras como por millones de televidentes. De inmediato, el ciclo ganó popularidad. De aquella edición, una de las participantes más recordadas fue Tamara Paganini.

Tamara supo deslumbrar con sus sensual figura.

Con 27 años, la rubia conquistó al público por su carácter indomable, su lengua imparable y su belleza incomparable. Luego de más de cien días dentro del hogar, llegó a la votación final contra Marcelo Corazza, quien terminó consagrándose como ganador de la competencia.

Tras su salida, Tamara participó de numerosas entrevistas televisivas, se convirtió en tapas de revistas, incluso desfiló en pasarelas y trabajó en teatro. De todos modos, en distintas oportunidades, admitió que Gran Hermano fue tanto un disparador de su carrera como un “estigma”. En 2004, le confesó a Soledad Silveyra, la conductora del ciclo en aquel momento: “Si yo hubiera sabido todo lo que se me vino después encima, no entraba. Pero lo que viví adentro de la casa, no lo cambio por nada, fue una experiencia única”.

Tamara Paganini y Gastón Trezeguet, ganaron popularidad a pesar de no triunfar en " Gran Hermano".

Por otra parte, la mediática atravesó el peor momento personal de su vida en 2017. Paganini perdió un embarazo muy avanzado de mellizos, el cual lo había anunciado con mucha entusiasmo. Ahora, las redes de Tamara, de 46, son privadas. Sin embargo, trascendieron algunas imágenes que muestran su nueva vida: lejos de las cámaras y feliz junto a su pareja Sebastián Cavalieri, el hijo del sindicalista de Comercio, Armando Cavalieri. La pareja convive felizmente hace ocho años.

¡Mirá cómo está Tamara Paganini en la actualidad!

Con su gatito.

Cuidadosa con su salud.

Con anteojos y al natural.