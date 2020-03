Hace una semana, Esmeralda Mitre protagonizó un fuerte cruce con Analía Franchín en "Pasapalabra", el ciclo conducido por Iván de Pineda en Canal Trece. Tras el enfrentamiento, la actriz decidió retirarse del estudio y alcanzó a decir a DiarioShow.com que la periodista le había faltado el respeto, aunque solamente se limitó a contar el episodio que desencadenó la discusión ya que no iba a salir al aire.

Sin embargo, la ex participante del "Súper Bailando" se llevó una sorpresa porque, a fin de cuentas, se dio a conocer la grabación de aquel día. En el video se puede ver cuando acusa a la ex angelita de haber hecho trampa: "Hubo ayudín".

.

Ante su reclamo, Franchín respondió: "¿Qué pasa? ¿Me estás peleando?". Al respecto, Mitre lanzó. "¡Qué aburrida sos! Sos un embole, Analía. Dale, vamos con otro tema". Sin embargo, la periodista no se quedó atrás y contraatacó: "No, pará porque con vos me meo de risa horas".

"Pobrecita, sos una desgraciada. Dale. Sino me levanto y me voy", dijo Esmeralda. Y agregó convencida mientras se levantaba de su silla: "Yo, con gente que tenga un historial así, me retiro".

Luego del escándalo, Pampito ocupó el lugar de la mediática y continuó como si nada en el juego. "Esmeralda se fue y le agradecemos a Pampito", anunció el conductor del programa. Y cerró: "Vamos a seguir jugando. Estoy anonadado".