En enero, Rocío Quiroz atravesó un duro momento luego de que su casa en Chascomús quedara destruida debido a un fuerte temporal. La cantante contó lo sucedido en la pista del "Cantando" y Moria Casán, luego de ofrecerle su hogar, le dio una gran noticia: un amigo suyo le iba a hacer una millonaria donación para reconstruir su vivienda.

El abogado Andrés Sánchez Ibarra le donó un millón de pesos en materiales para ayudarla a poner en pie nuevamente su casa. "Sentí una felicidad... No lo podía creer. Me pone muy contenta y feliz saber que tengo gente alrededor que me acompañó y me acompaña muchísimo en todo esto que me pasó", reveló la cantante en diálogo con DiarioShow.com días atrás.

Menos de un mes después, los cambios comenzaron a verse y Moria Casán compartió un emotivo video del proceso. "Felicitaciones @RocioQuirozz. Gracias Dr.Andrés Sanchez Ibarra por hacer esto posible!!! El Amor es Acción diría la Madre Teresa de Calcuta y acá no hay sarasa!!!", escribió en sus redes sociales la "One".

En el video se la ve a Rocío muy feliz mostrando cómo llegaron todos los materiales de construcción a su hogar, al que se le voló el techo durante la tormenta.

"Estamos acá en Chascomús, un día muy esperado, muy feliz. Hoy llegó la donación del Dr. Andrés Sánchez Ibarra. La verdad es que estoy feliz, feliz. Yo y mi familia. También agradecerle a Moria Casán por esta oportunidad, por hacerme conocer a esta persona increíble. Es como mi ángel guardián que apareció en el momento justo", dijo sonriente y agregó: "Hay gente con corazones muy grandes como Andrés".

¡La emoción de Rocío Quiroz al recibir los materiales para reconstruir su casa!