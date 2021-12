Si bien Wanda Nara y Mauro Icardi lograron reconstruir su matrimonio y empezar una nueva etapa de amor luego de la infidelidad del futbolista con la China Suárez, en la emisión del lunes de "Los Ángeles de la Mañana" Yanina Latorre aseguró que la actriz todavía intenta comunicarse con el rosarino a toda costa.

"La China empezó a llamar a Icardi, aunque lo niegue lo hace llamar", comenzó la esposa de Diego Latorre. Entonces, dio más detalles del momento: "Situación: camioneta, Wanda, Icardi, empieza a sonar el teléfono de él con números desconocidos. Son los amigos de la China que le fueron quedando, el peluquero y los que la acompañan".

Wanda Nara vio las llamadas de la China Suárez en el celular de Mauro Icardi.

Luego, la panelista reveló cuál fue la reacción del jugador cuando la rubia vio un teléfono desconocido en el celular de su marido: "El bien tranquilo le dice 'son los amigos de la China que me están llamando porque ella se quiere comunicar conmigo". Según expresó Latorre, el motivo del contacto insistente de la expareja de Benjamín Vicuña es porque Icardi "la bloqueo de todos lados".

Hacia el final, Ángel de Brito, el conductor del programa, preguntó curioso cuál es el objetivo de la ex "Casi Ángeles". "No sabemos, para mí ella no va a abdicar", concluyó la angelita.