El 9 de marzo del 2020 Fede Bal le reveló al mundo que padecía de cáncer en el intestino. Lo hizo a través de un sentido video que compartió en sus redes sociales y de inmediato recibió el apoyo de sus miles de seguidores y demás figuras de la farándula argentina.

Luego de 130 días de tratamiento, quimioterapia y visitas médicas, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal logró superar la enfermedad, pero de alguna manera se volvió un referente entre quienes transitaron el mismo proceso. Incluso una especialista aseguró que su testimonio ayudó a que muchos jóvenes se preocupen por su salud.

Así Fede Bal reveló que tenía cáncer

"Lo cuento porque siento que puede ayudar mucho a estas generaciones. Tengo 30 años y no solía hacerme estudios. Y es muy importante hacerme un estudio a tiempo. Salva tener los resultados temprano. Si esto me agarraba en un par de años más el resultado iba a ser otro", remarcó en su momento el ex participante de "MasterChef Celebrity". Y sus palabras tuvieron efecto.

La periodista y especialista en salud Daniela Hacker aseguró en una entrevista con el sitio "Galpones" que gracias a su video, Fede "logró no solo que sus seguidores buscaran cuales eran los síntomas en Google, sino que además fueran a ver al médico y se realizaran estudios preventivos".

.

"Fede Bal hizo por la prevención mas que cualquier campaña", consideró la también escritora del libro "Desmitificar el Cáncer" que reúne el testimonio de figuras como Marisa Andino, el doctor Alberto Cormillot, Dalia Gutmann, Carmela Bárbaro y Gustavo Garzón.

En ese sentido, la escritora consideró que "son testimonios con los que uno se puede identificar. Al famoso se lo siente como alguien de la familia. Es importante la prevención y es importante que los famosos lo cuenten".