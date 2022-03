El supuesto hackeo a la cuenta de Instagram de Wanda Nara todavía despierta muchas dudas. Todo comenzó cuando aparecieron comentarios publicados desde su perfil, agrediendo a la China Suárez por su romance del año pasado con Mauro Icardi. Además, el intruso mostró chats hipotéticos entre la rubia y la ex "Casi Ángeles" con fecha de 2018, cuando tenían una relación amigable y coordial.

.

Una vez que la hermana de Zaira Nara pudo recuperar su perfil, hizo un descargo en sus historias agradeciendo a sus amigos que la ayudaron y negó tener cuentas falsas. "No tengo nada que esconder", expresó. La empresaria dijo esto, ya que varios la acusaron de haberse equivocado de cuenta, y que por ese motivo sus fuertes dichos contra la ex de Benjamín Vicuña se viralizaron.

Uno de los comentarios que se publicó desde la cuenta de Wanda Nara, agrediendo a la China Suárez.

Si bien Wanda desmintió las distintas versiones que circulan, muchos aún creen que inventó el hackeo que sufrió para no admitir su intención original. En la emisión del martes de "LAM", Estefania Berardi mostró las pruebas que comprobarían estas sospechas. “En una de las capturas de Wanda queda en evidencia sola porque se ve su otro usuario al que ella, rápidamente, le cambió el nombre porque se avivó”, indicó.

Mientras ella comentaba sus investigaciones, Ana Rosenfeld, abogada de la rubia, negaba que el mail en pantalla fuera el de su representada. En ese sentido, para probar su punto, Berardi aseguró que encontró más perfiles falsos de la mediática.

“Le descubrí otra cuenta trucha y ¿saben para qué la usa? Con el nombre ‘Milagros’ la utiliza para hacerle comentarios a las mujeres de otros jugadores de fútbol. El dato que tengo después de hablar con las esposas de jugadores del PSG es que a Wanda medio como que la hicieron de lado”, comentó.

Luego, la panelista explicó que en muchas de las reuniones entre los futbolistas del PSG y sus esposas, últimamente se notó la ausencia de Mauro y de Wanda, y que eso sería por que "no comparten el circo mediático que hace ella". "A través de esa cuenta ella les comenta ‘¿cómo no invitaron a Wanda?’, como dejando en evidencia su ausencia. Esto sería gracioso, no tiene nada en sí mismo pero desde la otra cuenta alimenta la agresión a la China Suárez diciéndole ‘gato’", concluyó.

Mauro Icardi y Wanda Nara ya no serían invitados a las reuniones entre los futbolistas del PSG y sus esposas.

Mirá lo que dijeron sobre las supuestas cuentas falsas de Wanda Nara