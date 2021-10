La China Suárez rompió el silencio tras días de ser acusada como la tercera en discordia de la separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Como para echar más leña al fuego, se viralizaron unos chats que probarían su relación con el futbolista. Sin embargo, este miércoles acusaron a Nara de armar esas conversaciones para hacerla quedar mal a la actriz.

Desde el entorno de Suárez hablaron con Ángel de Brito y expresaron que "quizás (La China) muestre los verdaderos chats, no esos chats fakes que hizo Wanda con Photoshop". El conductor de "Los Ángeles de la Mañana" se mostró desconfiado con dicha versión, en especial porque la ex de Benjamín Vicuña los atacó con una cautelar para que no hablen de ella.

Pero por otro lado, amigos de la actriz reconocieron que "el histeriqueo con Icardi es cierto". El descargo que realizó en sus redes parece mostrar una aceptación de la charla pero también mencionó que fue engañada con promesas de relación terminada por parte del futbolista.

El descargo de La China Suárez tras el escándalo con Wanda Nara

Luego de estar varios días sin pronunciar palabra, La China Suárez decidió dar su versión de los hechos. En un extenso descargo en Instagram, la actriz reflexionó sobre todo lo dicho en los medios y sobre las acusaciones recibidas.

"Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que le he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer", indicó.

Además, advirtió que tomará acciones legales ante las personas que difundieron información falsa sobre ella: "Quienes estén con esto lucrando a costa de mi vida personal y mi carrera artística serán también intimados por la reproducción de información falsa, maliciosa y con fines de reproducir violencia de género mediática hacia mí".