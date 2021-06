Parece que las segundas oportunidades en el amor son cuenta corriente para Jimena Barón. Primero fue con el padre de su hijo Morrison, con quien se animó a la convivencia en 2020, sin embargo, la historia no prosperó. Mientras que ahora "La Cobra" habría regresado con Mauro Caiazza, el bailarín con el que apostó al noviazgo tras conocerlo en "ShowMatch".

Así lo reveló Guido Záffora en "Es por Ahí". Al respecto advirtió: "Jimena Barón y Mauro Caiazza están nuevamente juntos. Hay mensajitos, él le puso fueguitos en Instagram y le dijo ‘qué lindo que está Momo’".

A su vez, indicó que la reconciliación pudo reiniciarse gracias a la excelente relación que tiene el bailarín con el hijo de la jurado de "La Academia".

Vale recordar que en la gala inicial de "La Academia", Barón recordó el vínculo con sus ex. Como la artista había sido pareja de Facu Mazzei en uno de los “Bailando”, cuando el bailarín salió a escena con Flor Vigna, Marcelo Tinelli le preguntó a quién preferiría.

.

Mazzei quiso ser políticamente correcto y respondió que todavía no podía dar un veredicto porque con Flor aún no se había besado, pero con la jurado sí. Al momento de dar su devolución y puntuar el baile, comenzó haciendo un descargo: “Es así Facu, mis besos son difíciles de olvidar. Por eso me siguen escribiendo todos”.

. Y ya que el conductor quiso saber más al respecto, “La Cobra” aclaró: “Acá con pandemia todo se exacerba porque no hay opciones. Aparte, rebuscás, rasqueteás…”, dijo luego, causando la carcajada general.