Si bien fue un romance que nunca fue blanqueado, varios rumores vincularon a Benjamín Vicuña con Romina Pigretti, ex diseñadora en la marca de ropa de Mica Tinelli. Desde su ruptura con la China Suárez, el actor habría conocido a la empresaria a través de amigos en común.

En las últimas horas, la panelista de "Intrusos", Paula Varela, informó que el chileno y la allegada a la familia Tinelli le dieron fin a su relación. “Están separados Vicuña y Romina. No va más”, aunció.

Romina Pigretti es amiga de la familia Tinelli.

“Eso no es una separación, si nunca empezaron”, exclamó Rodrigo Lussich, el conductor del ciclo, ante el hecho de que la pareja nunca se mostró en público ya que se estaban conociendo.

A pesar de que el noviazgo no prosperó, lo cierto es que el exmarido de Pampita ya tiene planes, luego de pasar unos días en Uruguay por Navidad. “Me dicen que no están más. Él se queda en José Ignacio hasta el sábado porque después viene a Buenos Aires a grabar una película”, indicó hacia el final Varela.

