Ariel Diwan decidió darle un giro de 180 grados a su vida al emprender camino en la política. De vuelta en los medios, el también agente inmobiliario visitó "Vino para vos", programa que conduce Tomás Dente en Net TV, y allí habló de su presente.

Profundamente enamorado de Eva Acebal, con quien se casó en 2017 y tuvo a su hija Aurora, parece haber quedado bien lejos todo el escándalo que lo tuvo como protagonista junto a Gisela Bernal en 2015: Ian resultó ser hijo biológico de Francisco Delgado y no del productor teatral.

"Me acuerdo perfecto de cómo fue el primer día en que la vi, fue un flechazo. Estaba en un boliche con un amigo, ella había ido con una amiga. Esa noche charlamos, charlamos... fue terrible. Fue hace cinco años y fue una bendición para mi, fue increíble haberla encontrado", relató sobre el día que conoció a su actual pareja.

Diwan, muy enamorado de Eva.

"Con Eva hablo de todo, de mis temas laborales, de mis decisiones, para donde voy, le cuento mis problemas. Yo no sabía que una pareja podía ser así”, admitió. Y continuó: “Si ella me hubiera dicho que lo de la política no era una buena idea difícilmente yo hubiera tomado la decisión. Algunos pensarán que soy un pollerudo, pero es mi mujer y es algo para lo que necesitas si o si el apoyo familiar".

"En el momento en el que la conocí yo me sentía completamente desbordado emocionalmente, ella fue la única persona que me pudo acomodar, con quien puedo descargarme. Es muy compañera, no puedo pedir más. Cuando dejé el teatro estuve años sin trabajar y pasaba horas hablando, ella me acompañó de una manera extraordinaria. Mis padres la aman, porque ella me sacó de un lugar... yo no estaba más", manifestó sobre la mujer que lo ayudó a superar la dolorosa relación que tuvo con Bernal.

.

“Me llegó el momento de agradecer y compartir todo lo que la vida me dio, gracias al esfuerzo y perseverancia. Mi familia trabajadora y siempre fuerte me dio los recursos para poder avanzar, a pesar de la adversidad. Soy un agradecido de lo que he logrado. Tengo 46 años y cumplí grandes objetivos personales. Hoy, siento que para seguir creciendo tengo que compartir con la gente mi experiencia, mis ganas, mi fuerza... Toda mi vida sucedió en Morón y es el lugar donde decido quedarme a dar. No tengo que salir a caminar el barrio para conocerlo, ya lo caminé toda mi vida. Sé perfectamente las cosas que funcionan y cuáles no. Qué se necesita y qué no se necesita más", declaró seguro. En ese sentido reveló que tiene decidido postularse como candidato a concejal de “Juntos por el Cambio” en esa localidad.

Y agregó: "Soy parte de esa multitud silenciosa, agotada, que desea participar y no te lo hacen fácil para que suceda. Yo estoy seguro de lo que puedo dar, y convencido de que hay que hacer para mejorar ahora; dejemos de hablar del pasado. Si arreglamos el presente, el futuro será próspero sin dudas. Me preocupa mucho la seguridad, el hambre, los niños, las personas desamparadas, la salud, la educación, los abuelos y la falta de trabajo", explicó sobre las razones que lo motivaron a desembarcar en el terreno político.

Además, aseguró que el éxito que pudo cosechar con su inmobiliaria y la productora que trabaja en conjunto con "Stravaganza" piensa trasladarlo a los ciudadanos. "La gente desde siempre se acerca a mi oficina en el centro de Morón, y me pide trabajo, comida, recursos, oportunidades. Quiero que esas oportunidades se multipliquen. No alcanza con darle cosas a las personas, hay que ayudarlos con recursos, a que sus vidas mejoren. No quiero ver un niño más en la calle", cerró convencido.