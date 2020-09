En el "Cantando 2020", Moria Casán suele demostrar su inteligencia, ya sea hablando en diferentes idiomas, recordando datos de la farándula o contando algunas de las cosas que hizo en su vida. Y a su gran trayectoria se suma la de organización de fiestas vip para la política en la década del '90, para el ex presidente Carlos Menem.

Adriana Salgueiro contó en una entrevista radial con "Espléndidos e infidentes", cómo eran las pomposas cenas que tenían al primer mandatario de la época como anfitrión, cuyos invitados -todos famosos de la farándula argentina- y planeamiento estaban a cargo de la diva ortomolecular.

La actriz describió cómo era la invitación y la fiesta: "Esas cenas las organizaban Moria y su marido, Luis Vadalá. Moria era una 'RRPP VIP', invitaba a gente muy importante de ese momento. A mí me invitaron dos veces, pero fui una sola. Ella me llamó y me dijo: ''¿Te gustaría venir a Olivos, a una cena que está organizando Carlos?'. Para mí fue un sorpresón".

Según su versión, en esas cenas no se bailaba, sino que se comía y Menem dominaba la conversación. Además, tenían un horario estricto de inicio y finalización: arrancaban a las 21 y culminaban a la medianoche.

Menem le firmó un libro a Adriana.

El mismo programa radial difundió dos imágenes donde se la puede ver a Salgueiro junto a Menem mientras él le firma un libro que entregaba como agasajo a los invitados.

En el álbum publicado también está Mónica Guido, una de las tantas figuras del espectáculo que había sido vinculada sentimentalmente con el ex presidente. "Mónica Guido llegó sola, entró como si estuviera en su casa y se llamaron por nombres diferentes a los que los conocíamos. Eran ''Arequito'' y ''Anillaco'', esos eran los apodos", sorprendió Salgueiro.

"Llegó cuando nos estábamos yendo, y se quedó", terminó Adriana, confirmando que su relación era algo más que una simple amistad.

En el fondo de la imagen se puede ver a Mónica Guido.

La organizadora, Moria, hace poco también había contado en "Confrontados" algunos detalles sobre Menem: "Una de las mujeres de él me comentó que ellas iban como a matarlo in the bed (en la cama) y no podían, el que las mataba era él. ¡Impresionante! Tipo Cirque du Soleil".

Y luego agregó sobre el talento de Carlos: "Una de las chicas me comentó algo muy divertido. Se imaginan que el señor hacía toda clase de cosas, parece que las daba vuelta como una media, no las dejaba hacer nada y él hacía de todo. Muy trabajador, muy trabajador, ¡pero tipo primate, mal!".

Siempre fue conocido el gusto de Carlos Menem por la farándula y el espectáculo. Prueba de ello fueron sus affairs y acercamientos a figuras del ambiente, además de sus constantes participaciones en televisión. Y las imágenes y detalles que se conocieron ahora no hacen más que confirmar esa afición.