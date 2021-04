Sus 66 años no son obstáculo a la hora de apostar al amor. Antonio Ríos sigue vigente en la música y a nivel personal lleva una vida muy activa. De visita en "Cortá por Lozano", el cantante de cumbia lanzó picantes declaraciones sobre su intimidad: "Siempre tengo algo por ahí y estoy bien así. Estuve en pareja cuatro veces; para la cantidad de hijos que tengo es poco, ¿no?".

Es que el artista no solamente es conocido por temas como "Nunca Me Faltes", sino que también por ser padre de una gran cantidad de hijos. "¿Cuántos hijos tenés? Recordámelo", preguntó pícara Verónica Lozano en sus ciclo de Telefe. A lo que Ríos aclaró: "19 más uno que lo voy a agregar. Es un hijo nuevo, que apareció no hace mucho y ya hemos hablado por teléfono. Tiene 20 años y me voy a hacer responsable. Por ahora, solo hemos hablado por teléfono y espero conocerlo".

.

"¿Se lo contaste ya a tus otros hijos?", indagó Lozano por la reacción del resto de sus hijos ante el nuevo integrante que se suma a la numerosa familia. "Sí, hace poco apareció esto y les comenté: 'Hay un hijo nuevo...', se los puse por WhatsApp. Mis hijos me dijeron varias veces que me hiciera una vasectomía. Ya está, ya me la hice hace dos años más o menos. Lo recomiendo porque todo sigue funcionando normal. No como uno quisiera pero sigue funcionando", concluyó sincero.