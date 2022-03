En 2019, Rubén Darío Castineiras, popularmente conocido como El Pepo, chocó su vehículo rumbo a Villa Gesell y terminó con la vida de dos hombres que lo acompañaban. El artista condujo alcoholizado y tras consumir drogas, por eso fue acusado de "homicidio culposo doblemente agravado" y meses atrás tuvo el beneficio de prisión domiciliaria. Esto generó la indignación de varios, como es el caso de Antonio Ríos.

En las últimas horas, el cantante expresó su opinión y analizó la situación actual del artista: "Para mí tiene que estar en la cárcel. A mí me parece mal que maneje borracho una persona, porque acá hay leyes que están mal. Acá, el que maneja borracho y mata a una persona tiene que ir preso".

"¿Para qué carajo maneja? Le quitaste la vida a otra persona y querés estar panza arriba en tu casa. No, no podés. Nada que ver. Yo le preguntaría a un juez si le gustaría o a cualquier tipo político, que le maten un hijo o hija, un tipo borracho. Porque he visto casos así y lo largaron. No, no podés matar a una persona y estar libre", declaró con Ulises Jaitt en "El Show Del Regreso", ciclo de Radio Ensamble.

Tiempo atrás, Ríos fue noticia en los medios luego de que saliera a la luz que su hijo, quien era efectivo de la Policía de la Ciudad, fue denunciado por abusar sexualmente de una nena de ocho años en 2017. Consultado por el hecho, el intérprete musical manifestó: "No me preguntes porque mi abogada no quiere que hable de eso".

"No no quiero decir nada. Ahora cuando se sepa la verdad, me gustaría sacar las caretas. A mi hijo le hicieron una falsa denuncia, pero bueno, hasta ahí nomás", concluyó.